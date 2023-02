Fabrice Mignot ouvre son 1er restaurant toulousain place Dupuy

Touche-à-tout, chef talentueux, et toujours plein de projets, Fabrice Mignot nous fait la visite des lieux. "Ici, la cheffe pâtissière sera face à nous, là on aura des mange-debout, grand labo de cuisine", petit patio en brique et végétalisé... Le lieu est encore en travaux, mais au 2 bis de la place Dupuy à Toulouse, un nouveau spot gourmand et festif vous attend le 9 mars 2023. Il nous raconte une histoire de copains avec Guillaume Corona et Théo Mandement .

Casa Bomba , restaurant méditerranéen, propose une cuisine qui va "de Perpignan à Istanbul" avec des poissons, des fruits de mer, des épices et beaucoup de légumes. Connaissant l'ambiance de Biquet Plage à Leucate, on peut s'attendre à un endroit festif à Toulouse. Avec l'équipe du restaurant, Fabrice Mignot prépare un nouveau livre sur la cuisine de la Méditerranée.