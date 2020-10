Faire infuser le safran

Quand vous utilisez du safran, pour colorer par exemple un risotto, ne mettez pas les pistils directement dans le riz car en le cuisinant, le safran va perdre son goût. L'astuce, c'est de faire une infusion en mettant les pistils dans de l'eau à 60° pas plus. Et cette infusion de safran, vous l'utilisez pour mouiller votre riz à la fin de la cuisson. Vous garderez la belle couleur du safran et surtout vous préservez son goût inimitable.

luc leiser de citron safran - yzabel chalaye

L'ustensile fétiche de Luc c'est un mortier en fonte, en 3 parties, un couvercle en bois étanche qui permet de conserver les épices, le mortier avec des dents crantées pour bien réduire en poudre les épices et le réceptacle pour les recueillir

