Faire votre cola maison 100% naturel

Vous en avez assez de boire des colas industriels ? Pendant ce confinement, savourez le plaisir d'une boisson rafraichissante et qui plaira à toute la famille. Un cola maison facile à préparer et 100% naturel et qui se réalise en 30 minutes.

Le coca, une recette jalousement gardée :

Boisson Américaine aussi mythique que mystérieuse, le Coca est né à la fin du 19ème siècle aux Etats Unis. C'est à la fin de la première guerre mondiale qu'on voit arriver sur notre sol les premières canettes de ce soda, mais ce sera surtout dès les années 50 et 60 que la marque se developpera en France avec le débarquement de 1944. La recette fera l'objet de toutes les spéculations car gardée soigneusement secrète et sera de plus en plus copiée dans les années 80. L'arrivée du Cola light dans les années 90 permettra de développer la gamme et séduire les clients qui surveillent leur ligne.

Pourquoi de ne faire vous même votre Coca ?

Si la recette originale et industrielle reste une énigme, ce qui est sûr c'est qu'elle ne contient pas que des élements naturels, loin de là. La boisson obtient la pire note sur l'échelle NutriScore : Un E ! Alors si vous avez envie d'un Cola plus naturel et loin des recettes de chimie de laboratoire, voici les ingrédients qu'il vous faudra et la tour de main ultra facile pour vous désaltérer.

1 citron vert et une orange bio avec le zeste

1 citron jaune bio avec le zeste

1 cuillère à soupe de gingembre frais émincé

1 bâton de cannelle

2 cuillère à café de graines de coriandre pilées

2 anis étoilées

1 cuillère à soupe de vanille liquide

10 cl de caramel liquide pour le côté sucré et la couleur marron

50 cl d’eau très gazeuse et très fraîche

Il vous suffit tout d'abord de presser tous les agrumes et de prélever quelques zestes à l'aide d'un couteau économe. Prenez un saladier et placez y tous les ingrédients, sauf l'eau, pour les faire macérer. Je vous conseille de le faire la veille au soir pour que les arômes se diffusent bien. Le lendemain, filtrez le liquide obtenu et ajoutez y 50 cl d'eau gazeuse et le tour est joué ! Pour ceux qui possèdent une machine à soda, utilisez de l'eau plate et gazéifier au dernier moment pour un pétillant encore plus prononcé. Au moment de servir, vous pourrez déposer dans votre verre une rondelle de citron fraîchement coupée pour rajouter un peu d'acidité à la boisson.

Un cola au goût différent :

Si cette recette est 100% naturelle, ne cherchez cependant pas à y retrouvez exactement le goût du Cola industriel saturé en sucres et boosté aux aromes artificiels. Mais vous ne serez pas décus par cette recette simple et rapide à réaliser. Dernière astuce pour ceux qui surveillent leur poids, l'ajout d'édulcorants naturels pourra faire baisser la dose des calories. Il ne vous reste plus qu'à déguster cette boisson bien fraîche et que toute la famille prendra plaisir à réaliser pendant ce confinement.