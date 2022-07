Faites revivre le pourpier dans votre cuisine

Il a un goût acidulé presque épicé et croque sous la dent, il se mange cru ou cuit, et se marie très bien avec toute les viandes : le pourpier est un ingrédient à ne pas rater. Délaissé de nos jours, les Romains en étaient friands et le conservaient dans du vinaigre pour l’utiliser à des fins thérapeutiques. Intéressant à la fois sur le plan diététique et sur le plan gustatif, le pourpier mérite de retrouver sa réputation. France Bleu vous propose des recettes pour y remédier.

Recette d’omelette au pourpier et à la feta . Assaisonnez naturellement votre omelette avec cette herbe dont le goût se marie très bien avec la feta.

Recette de salade pourpier et quinoa. Une salade d'été savoureuse qui peut être faite à l'avance pour un pique-nique ou en accompagnement pour le barbecue.

Recette de pesto au pourpier. Une sauce gourmande pour les viandes ou les pâtes qui va relever tous vos plats.

Quels sont les bienfaits du pourpier ?

Doté de propriétés antioxydantes, le pourpier est un excellent aliment pour détoxifier l’organisme. Riche en vitamine E et en minéraux mais aussi peu calorique, 20 kcal/100g, il est un précieux légume minceur. Le pourpier figure au menu du célèbre régime crétois, façon de manger qui associe modération alimentaire variété d'aliments et plaisir de manger. Il peut aussi être appliqué directement sur la peau, son suc est hydratant, adoucissant et cicatrisant. Il calme les irritations cutanées et favorise la cicatrisation des petites blessures.

Comment pousse le pourpier ?

Le pourpier est une plante herbacée annuelle qui pousse dans toutes les terres même s'il préfère les sols légers et frais. Il lui faut une exposition chaude et ensoleillée car il a besoin de chaleur pour se développer, c’est pourquoi il pousse principalement sur le pourtour méditerranéen. Il se reconnaît à ses tiges rougeâtres et rampantes et forme des touffes sur le sol. Ses feuilles sont assez épaisses, vertes, un peu charnues et donnent au pourpier un aspect de plante grasse. Il faut compter environ 2 mois après le semis pour commencer à récolter les feuilles et tiges. Souvent sa récolte se fait à partir du mois de juillet, jusqu’à septembre selon le climat et les semis. Il est préférable de récolter les jeunes feuilles au fur et à mesure de vos besoins.