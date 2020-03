Falcou Traiteur à Toulouse

Falcou Traiteur : 850 mètres carrés dédiés à la gourmandise, à la cuisine, pour l’organisation de réceptions dans la région toulousaine et plus largement dans toute l’Occitanie et au delà. Les créateurs (il y a plus de 35 ans) sont Patrice et Marceau Falcou. Nous sommes au cœur de cette entreprise. Une institution à Toulouse avec 40 personnes (et parfois +) qui travaillent pour préparer des repas d’entreprises, mais aussi des cocktails, ou des mariages, sans oublier les plateaux repas. Une sacrée organisation au quotidien et tout se fait dans les locaux situés à St Jean.

Falcou Traiteur : Organisateur de réceptions : des métiers et des compétences multiples Copier

Falcou Traiteur : les plateaux repas © Radio France - Emmanuelle Wiener

Côté pâtisserie chez Falcou Traiteur © Radio France - Emmanuelle Wiener

Des cuisiniers, des maîtres d’hôtel, des livreurs, des pâtissiers, des secrétaires : l’univers de l’organisation de réceptions c’est tout un monde et tout un savoir faire. Dans les coulisses de l'entreprise Falcou Traiteur, Marceau Falcou nous raconte les préparatifs et la mise en scène nécessaires pour une prestation réussie.

Les préparatifs pour une réception réussie chez Falcou Traiteur Copier

En cuisine chez Falcou Traiteur © Radio France - Emmanuelle Wiener

Falcou Traiteur ce sont donc 2 frères, Patrice et Marceau. Pourquoi se sont-ils lancés un jour dans cette activité ? Peut-être parce que leurs parents étaient charcutiers-traiteurs.

Falcou Traiteur, une histoire de famille Copier

Patrice et Marceau Falcou attendent avec impatience l’ouverture (le 20 juin 2020) du Meett , le nouveau parc des expositions de Toulouse. Un atout supplémentaire pour continuer à développer l'entreprise.