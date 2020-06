Farces ou farcis aux olives

Pourquoi farces ? Parce que l’intérieur de ces petits farcis renferme une surprise ! En plus de la surprise, la farce est parfumée aux olives vertes.

Une recette à déguster froide, en entrée ou en garniture ou à l’apéritif.

Comment reconnaître une bonne olive ? Sa chair doit se détacher du noyau !

Quelles variétés d’olives vertes choisir ? Mes préférées sont les Lucques et les Piccolines mais à chacun de choisir !

Par personne :

1 louche de pain rassis

15 olives vertes avec noyaux

1 c à s de fromage à pâte pressée

½ œuf

Poivre

1 c à c d’huile d’olive

Mettre le pain rassis dans un bol avec de l’eau, le laisser se réhydrater puis le sortir, l’essorer et même bien le presser afin qu’il soit le moins humide possible. En prélever 2 c à s, les placer dans le bol mixer ou dans un saladier. Réserver côté 6 olives entières. Oter la chair des autres et les ajouter dans le bol. Poivrer. Ajouter l’œuf. Détailler le fromage en petits morceaux et l’ajouter dans le bol. Mixer le tout. Chauffer la matière grasse dans une poêle, remplir 1 c à s de farce, dans le milieu placer 1 olive entière réservée (la surprise !) et renverser la cuillerée dans la poêle. Agir ainsi pour 4 c à s. Laisser dorer la première face puis retourner et faire dorer la seconde.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine