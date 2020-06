Farinette aux fanes de radis(ou de tendrette)

Des fanes de radis ou de tendrette-autre nom du radis- pour un gout d’épinard acidulé. Farinette, farinade, omelette à la farine autant de noms donnés à cette recette que l’on peut manger chaude ou froide servie avec une belle salade. Autrefois, les farinettes étaient le plat des pauvres ; les garnir de fanes ne coutait rien. Aujourd’hui, elles ornent les tables des restaurants, on les appelle aussi des tapas !

Les fanes de radis doivent être bien fraîches et bien vertes.

Par personne :

1 c à s de farine

1 louche de fanes de radis

Sel, poivre

1 œuf

2 c à s de lait

Pour la cuisson, 1 c à c de matière grasse

Laver, équeuter, essorer et ciseler les fanes puis les placer dans une poêle et cuire 5 min jusqu’à ce qu’elles fondent. Les laisser refroidir dans une assiette. Dans un saladier, mélanger ensemble farine, sel, poivre, œuf et lait. Ajouter les fanes et laisser reposer 10 min. Dans la poêle, chauffer la matière grasse, verser la préparation et cuire à feu soutenu. Dès que les bords commencent à crépiter, couvrir et laisser cuire 5 min. C’est prêt !

Belle cuisine à tous, à demain, Régine