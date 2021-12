Femmes de food, le prix 2022

Valoriser les femmes, les aider à porter des projets, créer un réseau pour partager des expériences de vie, et des saveurs aussi : La food locale est un fabuleux projecteur pour mettre la lumière sur ces talents au féminin. A Toulouse et aux alentours, devenez candidates !

On a eu plus de 70 candidatures l'an dernier, on en espère encore davantage cette année. Alors osez ! Elodie Pagès.

Deuxième édition du prix femme de food ! Si vous habitez Toulouse ou dans un rayon de 75 km, et que vous vous avez une entreprise liée à l'alimentation, INSCRIVEZ-VOUS ICI. France Bleu Occitanie est la radio partenaire de ce bel événement. Vous avez jusqu'au 2 janvier pour présenter votre candidature. Elodie Pagès est rédactrice pour le magazine de la Haute-Garonne, Intramuros, Elle, pour La Food Locale et son blog hello'toulouse. Elle vous dit tout sur ce que vous pouvez gagner dans Circuit Bleu, Côté Saveurs.

Les mots d'Elodie Copier

Fondée par Sophie Franco et Estelle Elias, La Food Locale est une agence de communication et d’accompagnement toulousaine spécialisée dans le secteur de l’alimentation. C’est aussi un média engagé pour une alimentation plus responsable.

Le prix femmes de food

Dans le jury, des étoiles et des talents reconnus

Pour cette 2nde édition, les organisatrices lancent à nouveau un appel à candidature aux restauratrices, productrices, gérantes d’épicerie, traiteures, pâtissières, cavistes, bouchères, boulangères, charcutières, … mais aussi aux porteuses de projet, avec la création d’un nouveau prix qui leur est dédié, intitulé Graine de Food.

Jury Grand Prix Femme de Food - Sud de France

Pierre Lambinon, Chef 2*, restaurant Py-r

Nathalie Grenet, Présidente des Tables & Auberges de France

Mathilde Breseghello, co-fondatrice de La Nonna Lina, gagnante du Grand Prix Femmes de Food 2021

Sabrina Fière, directrice du Château de Mercuès

Mélanie Tisné-Versailles, conseillère régionale Solidarité alimentaire et agritourisme, cofondatrice & directrice de Lune Bleue

Jury Graine de Food

Pascal Bonnafous, professeur au Lycée hôtelier d'Occitanie

Julie Ragné, fondatrice des épiceries Kilo Vert, gagnante du Prix Coup de Cœur du Public 2021

Olivia Yeh, directrice d'agence Banque Populaire Occitane

Claude-Emmanuel Robin, Chef étoilé, restaurant L’Allée des Vignes à Cajarc (46), cofondateur de Latitude Safran

Estelle Elias, co-fondatrice de La Food Locale

Femmes de food © Getty

La remise de prix aura lieu le 30 janvier lors du salon Smarhrt, LE rendez-vous incontournable du Grand Sud-Ouest à destination des professionnels des secteurs de la Restauration, de l'Hôtellerie et des Métiers de Bouche. Un jury d’exception sera réuni autour de Maguelone Pontier et Guillaume Gomez, marraine et parrain de cette 2nde édition du Prix de Femmes Food