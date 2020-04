Fêter Pâques confiné, c’est possible !

Traditionnellement, fêter Pâques c'est participer à une grande chasse aux œufs avec les enfants, profiter des longs repas partagés en famille Mais cette année, la fête de Pâques s'annonce un peu particulière puisque nous serons confinés ! Avec le chef étoilé Maxime Lebrun du Grand bleu à Sarlat, on prend les devants pour vous proposer une sélection d'idées pour maintenir cette fête et en faire un événement unique malgré les circonstances du coronavirus.

L'agneau sur vos tables de fêtes pour Pâques © Getty

En manque d’inspiration ? Et si vous testiez la recette du chef ? Au menu : un carré d'agneau rôti à l’olive noire, asperges vertes, fraises et coulis d’ortie. Une recette à faire en famille pour fêter Pâques cette année !

Revisitons le carré d'agneau pour Pâques Copier

Parer le carré, réserver toute les parures et lancer un jus. Bien caraméliser, déglacer avec un peu de vin puis mouiller juste à hauteur. Cuire à feu doux, passer le jus, le mettre à refroidir. Retirer la matière grasse du jus d’agneau une fois refroidi.

Mixer des olives noires comme une tapenade et l’insérer entre l’os et la viande. Cuire les asperges vertes (départ ébullition 5 à 7 minutes), les glacer. Garder les têtes, tailler en brunoise les queues. Rajouter 1/4 de brunoise de fraise par rapport à l’asperge. Assaisonner (sel, poivre, vinaigre balsamique ou framboise, pointe de tapenade, basilic frais)

Ramasser des orties, blanchir les feuilles 10 minutes puis les glacer. Si vous avez de la mâche fraîche, n’hésitez pas à rajouter quelques feuilles aussi. Égoutter, mixer, passer et assaisonner (sel et poivre).

Saisir le carré sur le gras puis le poser droit et le rôtir au four. L’arrêter un peu avant sa cuisson. Le faire tirer sous papier aluminium le temps de dégraisser et déglacer le plat de cuisson. Y rajouter notre glace d’agneau, une pointe de beurre et de tapenade (très peu)

Remettre en température les têtes d asperges. Mettre dans un emporte pièce votre tartare d’asperge à la fraise et y déposer dessus nos têtes d’asperges

Parer le carré, le déposer sur une cuillère de coulis d’ortie. Parsemer de sauce autour de ces présentations

Sur votre table de Pâques, l’agneau figure parmi les incontournables. A Saint Cyprien en Périgord, Thierry Grave élève ses bêtes à la Ferme de Fage, sur une exploitation familiale depuis trois générations.

L'agneau est au coeur de la Ferme de Fage à Saint Cyprien Copier

Le pralin au chocolat et la mousse au chocolat blanc à la truffe sont les péchés mignons du chef Maxime Lebrun car qui dit Pâques dit chocolat. En Gironde, Hasnaâ régale les gourmands tout au long de l’année avec sa fèverie et plusieurs boutiques à Bordeaux. Cette année, Pâques aura un goût particulier... même pour les artisans chocolatiers comme elle.