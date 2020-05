Feuilles farcies –blette et chou- au maïs (recette sans gluten)

Feuilles farcies –blette et chou- au maïs

L’autre nom du maïs est Source de Vie, ce qui prouve son importance certaine en cuisine.

*Pour la purée de maïs, plusieurs solutions.

Avec du maïs frais en épis, passer les épis sous l’eau, les placer dans une casserole avec de l’eau et cuire jusqu’à ce que les grains se détachent, les égoutter puis passer au moulin à légumes ainsi les peaux ne se resteront pas dans la purée.

Avec du maïs sec, passer les graines sous l’eau puis mettre à tremper (la veille) puis cuire dans 2 fois le volume d’eau, égoutter puis passer au moulin à légumes ainsi les peaux ne se resteront pas dans la purée.

Avec de la farine ou des flocons, mélanger farine ou flocons avec de l’eau à hauteur, laisser gonfler au moins 1 h pour obtenir une purée.

Par personne :

1 louche de purée de maïs * (voir ci-dessus)

1 œuf

Sel poivre

1 c à s de fromage râpé

1 grande ou 2 petites feuilles de chou (côte désépaissie)

1 grande ou 2 petites feuilles de blettes (côte ôtée)

Facultatif, de la sauce tomate pour accompagner

Saler et poivrer la purée. Incorporer l’œuf et mélanger. Incorporer le fromage et mélanger. Répartir et disposer la préparation dans le centre de chaque feuille. Plier les bords en serrant de manière à faire des « paquets » puis déposer ces paquets serrés les uns contre les autres dans une cocotte, ajouter 1 petit verre d’eau et cuire 25 min à feu doux.

Servir chaud avec une sauce ou froid avec une vinaigrette.

A demain et belle cuisine à tous, régine