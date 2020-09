feuilleté de pommes

LES INGREDIENTS pour 4 personnes :

* une pâte feuilletée pour faire 8 disques de 12 cm de diamètre max

* 4 pommes golden assez grosse

* du sucre

* de la crème fraîche épaisse

* 2 oeufs

LA RECETTE :

Prendre une pâte feuilletée, on l'étale assez fine et on fait des ronds de 12 cm de diamètre maximum. On les met au frigo. Entre temps, on prend de belles pommes Golden qui se tiennent bien à la cuisson. On va peler les pommes, creuser pour enlever le trognon, couper le dessus et le dessous de la pomme pour en faire un beau morceau de pomme.

Dans une casserole, on réalise un caramel. On fait cuire du sucre à sec, et une fois que vous avez du caramel, vous y rajoutez de la crème fraîche pour déglacer. On met le feu très doux et on remue bien. On peut mettre une gousse de vanille selon ses goûts.

On met le morceau de pomme entier dans ce caramel et on met au four à 180° pour précuire la pomme. Dès que la pomme est fondante, on la retire du four, on la laisse refroidir.

Puis on va prendre nos disques de pâte feuilletée sorti du frigo, on dispose chaque pomme sur son disque et on la recouvre avec un autre disque de pâte feuilletée. On ferme bien avec un peu d'eau, on badigeonne le feuilleté avec du jaune d'oeufs, on fait des jolis petites rainures sur la pâte et on enfourne pour 25 mn à 200°.

Une fois cuit, on sort le feuilleté et on le laisse un peu refroidir.

Au moment de la dégustation, on fait un petit trou au dessus, au niveau du trognon qu'on avait enlevé, et on met de la crème fraîche épaisse à l'intérieur.

Bon appétit

Camille lesecq pâtissier - Yzabel chalaye

Le chef nous a ramené son ustensile fétiche, une bicyclette, un instrument pour couper des petites lanières de pâtes que l'on dispose ensuite sur des gâteaux.

