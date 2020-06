Les flans sont une préparation à base d’œuf battu avec du lait, le tout associé à de la farine et du sucre. Ajoutons quelques framboises et fraises pour obtenir un flan encore plus léger.

Flan aux fraises et aux framboises

La texture du flan doit être presque liquide et c’est exactement ce qu’il faut car plus épaisse cela donnerait un flan lourd et élastique pas très agréable en bouche. Les flans sont une préparation à base d’œuf battu avec du lait, le tout associé à de la farine et du sucre. Les flans sont présents dans le monde entier. Pendant fort longtemps, ils furent les douceurs réservées aux Rois. Au XIXe siècle, ils furent un dessert très à la mode : une base de flan aux fruits confits et au…Champagne.

Par personne :

1 c à s de farine

1 p de sel

½ c à s de sucre

1 œuf

6 c à s de lait

10 framboises

3 fraises

½ c à c de beurre ou de crème fraîche.

Pour graisser le moule, du beurre ou du papier sulfurisé.

Pour accompagner, des fraises et des framboises.

Laver, puis équeuter les fraises puis les couper en petits morceaux et les Graisser le moule et le placer au frais. Préchauffer le four Th 6 (180°). Mélanger la farine et le sel. Incorporer le sucre et mélanger. Battre ensemble dans un bol, lait et œuf jusqu’à obtenir un mélange homogène. Petit à petit, ajouter ce mélange à la farine et mélanger jusqu’à obtenir un mélange homogène. Verser la préparation dans le moule, dessus répartir les framboises et les fraises et enfourner. Cuire 15 min pour des moules individuels et 40 min pour une moule familial. Dès la fin de la cuisson ajouter le beurre ou la crème. A déguster chaud, tiède ou froid.