Flan aux légumes d'été

Flans aux légumes d’été

La ratatouille doit être bien égouttée voir pressée. Le mélange ratatouille/mayonnaise pour la sauce, peut être servi dans une tomate évidée.

Des ramequins peuvent servir de moule à conditions qu’ils soient bien droits pour pouvoir démouler les flans.

Par personne :

1 c à s de ratatouille bien égouttée, 1 c à s rase de farine, 1oeuf, 1 c à s de crème fraîche, sel et poivre.

Pour graisser le moule, du beurre, de la margarine ou du papier sulfurisé.

Pour l’accompagnement, 1 c à c de ratatouille bien égouttée, 1 c à c de mayonnaise.

Ecraser grossièrement à la fourchette la ratatouille, incorporer la farine, l’œuf et la crème et bien amalgamer. Saler et poivrer et mélanger. Graisser des petits moules et y répartir la préparation. Enfourner sans préchauffage et cuire 25 mn Th 7 (210°). Laisser refroidir dans le four. Pendant la cuisson, préparer l’accompagnement. Faire la mayonnaise et la réserver. Mixer la ratatouille, ajouter la mayonnaise prévue et bien mélanger au fouet.