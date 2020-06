Un flan sans œuf, ni lait et pourtant…Les courgettes râpées remplacent les œufs et le lait et confèrent un merveilleux parfum de noisette. Le yaourt apporte de l’onctuosité, l’arôme choisi un subtil parfum.

Flan sucré aux courgettes

Pour avoir l’appellation « courgette », la courgette ne doit pas mesure moins de 14 cm et plus de 26 cm. J’ai moulé ce flan dans des petits moules et j’ai décoré avec du basilic.

Si les pépins de la courgette sont bien formés et de couleur beige foncé, il est préférable de les retirer sinon ils donneront de l’amertume à la recette.

*Râper avec le petit côté de la râpe, c’est à dire la râpe à carottes, donne une texture humide voire mouillée à la courgette qui convient parfaitement à cette recette.

Par personne :

1 courgette épluchée

2 c à s de sucre en poudre

1 yaourt de brebis

2 c à s de fécule de maïs

Pour aromatiser (facultatif), 1 c à c d’eau de fleurs d’oranger ou 1 c à c d’alcool anisé ou 1 c à s des noisettes hachées.

Pour graisser le moule, du beurre, de la margarine ou du papier sulfurisé.

Pour le décor, quelques feuilles de menthe ou de basilic ciselées

Partager la courgette en 2 et si les pépins sont formés, les enlever puis la râper avec le petit côté de la râpe*. Dans un grand saladier, mélanger ensemble la courgette, le sucre, le yaourt et l’arôme choisi. Bien mélanger et réserver 10 min à T° ambiante. Prélever un peu du jus donné par les courgettes et le mélanger dans un bol avec la fécule avant de l’incorporer à la préparation. Graisser le moule, verser la préparation, enfourner sans préchauffage et cuire 20 min Th 7 (210°). Au sortir du four, démouler, décorer et déguster chaud, tiède ou froid.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine