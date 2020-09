FLANS aux LEGUMES et FROMAGE

Pour régaler et donner une autre vie à un reste de légumes voici ces Flans aux légumes et au fromage.

*A chacun son fromage : vache, brebis ou chèvre à condition qu’il soit assez sec mais un fromage à pâte persillé convient aussi parfaitement.

**Les légumes doivent être bien égouttés voir pressés.

Par personne :

2 c à s Légumes de ratatouille cuits

1oeuf

1 c à s de crème fraîche

1 c à s de fromage*

Sel et poivre.

Pour graisser le moule, du beurre ou du papier sulfurisé

Ecraser grossièrement à la fourchette les légumes et les égoutter**. Ensuite incorporer l’œuf et la crème et bien amalgamer. Saler et poivrer et mélanger. Ajouter le fromage et mélanger. Graisser des petits moules et y répartir la préparation. Enfourner sans préchauffage et cuire 20 min Th 7 (210°). Laisser refroidir dans le four. Belle cuisine à tous, régine