Fleurs de lilas en omelette (sucrée)

Un dessert, un « en-cas », un goûter…surprenant et délicieux. Peut être servie avec une crème Chantilly, fouettée et/ou une salade verte décorée avec des fleurs de lilas.

Par personne :

3 c à s de fleurs de lilas

3 c à s de lait

1 œuf

1 c à s rase de farine

1 c à c de sucre

½ c à c de beurre (ou autre matière grasse)

Quelques fleurs pour le décor

Porter lait à ébullition, ajouter les fleurs dans le lait bouillant, mélanger puis laisser infuser jusqu’à complet refroidissement. Pendant ce temps, mélanger farine, sucre et œuf et réserver. Filtrer la préparation lait et fleurs et l’incorporer petit à petit au mélange farine/œuf jusqu’à obtenir une pâte fluide. Chauffer le beurre dans une poêle, puis verser la préparation. Cuire jusqu’à ce que les bords se colorent. A l’aide d’une spatule, retourner l’omelette et cuire la seconde face. La rouler, décorer et la servir chaude, tiède ou froide.