Foodtruck - pizza des Volcans dans le Puy de Dôme

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️Bonjour à tous 🙂 les nouvelles directives sont tombées‼ j'ai la chance de faire partie de ceux qui vont pouvoir encore travailler sauvé par la vente à emporter🍕 🍕🍕🍕🍕 🍕 🍕 🍕 je continuerai donc d'assurer mes tournées pizza au même heure et emplacement que d'habitude 🍕 🍕 🍕 🍕 🍕 🍕 🍕 🍕 🍕 🍕 Pour pouvoir faire attention et respecter un maximum le protocole sanitaire, pensez à appeler pour réserver vos pizzas sur un créneau horaire ( on évitera les contacts).

📞☎️📞☎️📞☎️📞☎️📞☎️📞☎️📞☎️📞 lors du retrait à la remorque attention au distance de sécurité‼️ malgré que nous sommes en extérieur merci de porter votre masque, du gel hydroalcoolique sera à votre disposition. Merci d'avance pour votre soutien, votre participation.

Une énorme pensée à tous nos commerçants qui non pas la chance de pouvoir encore travailler. Pleins de courage à tous 💪 Perrine Facebook de Pizza des Volcans