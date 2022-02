France Bleu Armorique fête les crêpes et galettes pour la Chandeleur

La France compte ­5 000 crêperies, dont la moitié sont situées en Bretagne et dans les Pays de la Loire. C'est dire si les crêpes et galettes sont indissociables de la culture bretonne.

Elles racontent l'histoire, celle des productions agricoles de la région, celle de l’alimentation et des modes de consommation. Elles disent aussi l'évolution sociale et la part de convivialité liée à la consommation des crêpes et galettes. En crêperie, en food-truck et à la maison, elles s'imposent toute l'année.

Emission spéciale

France Bleu Armorique fête la crêpe A l'occasion de la chandeleur, France Bleu Armorique s'installe à l'Atelier de la crêpe à Saint-Malo, mercredi 2 février 2022 de 9h30 à 11h.

Véronique Brettes et ses invités fêtent la crêpe et la galette sous toutes ses formes.

L'Atelier de la crêpe de Saint-Malo

L'Atelier de la crêpe, l'école de formation au métier de crêpier, est installé à Saint-Malo depuis 2018. © Radio France - Laurent Bothorel

Fondé en 2011, l’Atelier de la crêpe est une école internationale de formation au métier de crêpier pour professionnels et particuliers à Saint-Malo. C’est un lieu de rencontre, de gourmandise et de transmission où l’on exprime son attachement au patrimoine breton autour de la galette et de la crêpe. Depuis octobre 2018, sous l’impulsion de Bertrand Larcher, fondateur des restaurants Breizh Café au Japon, en Bretagne et à Paris, l’Atelier de la crêpe est amarré sur le port de Saint-Malo, quai Duguay-Trouin, en plein cœur de la ville.