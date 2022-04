France Bleu Auxerre cherche son représentant pour le concours de gougère de Flogny-la-Chapelle!

La gougère est LA spécialité qui fait la fierté de Flogny-la-Chapelle et de tous les icaunais! Incontournable de l’apéritif, elle est l'un des symboles de la gastronomie dans l’Yonne.

C’est un certain Liénard, vers 1800, qui le premier a commercialisé cette spécialité faite d’une pâte à chou salée à laquelle il ajoutait du Comté.

Une recette simple : De l’eau, du beurre, de la farine, des œufs et du fromage, pour un effet garanti!

La gougère a désormais sa fête !

Depuis une trentaine d’années Flogny-La-Chapelle célèbre la gougère le troisième dimanche de mai au cours d’une grande fête pour tous, petits et grands.

La Guilde des Gouteurs de Gougères vous donne rendez-vous le dimanche 15 mai 2022 pour cette belle fête de la fête gastronomique. Le grand chapitre de printemps de la Guilde des Goûteurs de Gougères se tiendra à cette occasion, avec une cérémonie d’intronisations et un concours de gougères ouvert à tous.

Avis de recherche : France Bleu Auxerre a besoin de vous !

Que faites-vous le dimanche 15 mai?

France Bleu Auxerre est à la recherche de son digne représentant pour participer au concours de gougère de Flogny-la-chapelle. Votre recette fait des envieux? On vous félicite toujours car vos gougères sont croustillantes, moelleuses et généreuses avec un petit gout de “reviens-y”?

Inscrivez-vous et vous cuisinerez en direct du CIFA à Auxerre, le lundi 9 mai entre 9h30 et 11h. Votre recette sera soumise à un jury professionnel et vous représenterez peut-être les couleurs de France Bleu Auxerre le 15 mai à Flogny la Chapelle!

Comment participer?

Remplissez le formulaire ci-dessous avant le mercredi 4 mai. Bonne chance à vous !