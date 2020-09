France Bleu Béarn Bigorre fait sa tournée des marchés du mardi 29 septembre au samedi 2 octobre 2020. Retrouvez France Bleu aux côtés des chefs de cantines de collèges, en direct de cinq marchés du Béarn. Les chefs cuisinent sous vos yeux et vous proposent de déguster leurs plats de 9h à 11h.

France Bleu Béarn Bigorre fait sa tournée des marchés et lance un défi aux chefs de cantines scolaires

France Bleu Béarn Bigorre est en direct des marchés du Béarn du mardi 29 septembre au samedi 2 octobre, de 9h à 11h. France Bleu Béarn Bigorre et le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques vous proposent de découvrir le travail des chefs de cantines scolaires des collèges du Béarn.

La mission du chef en direct sur France Bleu Béarn Bigorre

Tous les matins, un chef de cantine de l'un des collèges du Béarn fait son marché en direct sur France Bleu Béarn Bigorre avec 50 euros en poche. Sa mission : se fournir en produits frais et locaux, dans la limite de son budget pour préparer un repas complet (entrée, plat, dessert) pour 5 personnes. Le chef rejoint la cuisine mobile France Bleu Béarn Bigorre. Il aura une heure pour cuisiner sous vos yeux, et vous faire déguster en direct ses spécialités.

Les dates de la tournée des marchés 2020 France Bleu Béarn Bigorre

Retrouvez les chefs de collèges aux côtés de Sophie Thomas, Florian Lévêque et des producteurs et maraîchers de la région en direct de 9h à 11h, du mardi 29 septembre au samedi 2 octobre. Suivez en temps réel le défi du chef, regardez le cuisiner et dégustez !

Retrouvez-nous sur le studio France Bleu Béarn Bigorre, dégustez les plats du chef et repartez avec des cadeaux !

Que mangent nos enfants à la cantine ?

Loin des idées préconçues, aujourd'hui le département des Pyrénées-Atlantiques et les chefs de cantines dans les collèges s'engagent dans une réelle démarche de qualité dans la préparation des repas de nos enfants. Les chefs privilégient aujourd'hui, autant que possible les circuits-cours, les produits bios et frais. Ils confectionnent leur menus en fonction des repères alimentaires pour des repas équilibrés. Il en feront la démonstration toute cette semaine sur la tournée des marchés France Bleu Béarn Bigorre.