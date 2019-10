France Bleu Béarn vous emmène à la découverte des menus des collèges du Béarn et cuisine sur les marchés avec les chefs des cantines scolaires. Retrouvez France Bleu en direct de cinq marchés du Béarn en direct de 9h à 11h, du mardi 8 au samedi 12 octobre.

France Bleu Béarn fait sa tournée des marchés du Béarn et s'associe au Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques pour deux heures d'émission afin de découvrir les savoir-faire des chefs cuisiniers dans les cantines de nos collèges.

Du mardi 8 au samedi 12 octobre, chaque jour lors de cette tournée, retrouvez France Bleu en direct d'un marché du Béarn. Nous y accueillons un chef venu du collège de la commune ou du secteur, spécialiste de la restauration scolaire. Le chef doit relever un défi. Il a deux heures pour réaliser un menu pour 6 personnes (entrée, plat, dessert) avec 50 euros, et des produits achetés sur le marché même. Le chef fait ses courses en direct. Puis, il rejoint la cuisine mobile France Bleu installée sur le marché pour cuisiner sous vos yeux.

Que mangent les collégiens à la cantine ?

Cette grande tournée des marchés est l'occasion d'apprécier le travail de ces chefs et de briser des idées préconçues. Terminé depuis bien longtemps la "mal-bouffe" dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, le département des Pyrénées-Atlantiques et les cuisiniers ont une vraie démarche en faveur du bio, du circuit-court, des saveurs, de produits frais, locaux et de repas équilibrés dans l'assiette de nos enfants.

Les dates de la tournée des marchés France Bleu Béarn 2019

Retrouvez les chefs de collèges aux côtés d'Isabelle Young et des producteurs de la région en direct de 9h à 11h. Suivez le défi du chef cuisinier pour la préparation d'un menu équilibré et de qualité. Et dégustez !Rendez-vous sur les marchés :

