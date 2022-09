France Bleu Breizh Izel fait sa tournée des marchés : en direct de Daoulas le 25 septembre de 10h à 12h

France Bleu Breizh Izel en partenariat avec Ardoiz créé l'événement et organise sa tournée des marchés pour mettre en valeur les circuits courts et les savoir-faire locaux.

Rendez-vous avec l'équipe de France Bleu Breizh Izel au cœur du marché de Daoulas, avec un studio et une cuisine pour deux heures d'émission en direct entre 10h00 et 12h00.

Le chef Yann Le Grand du Restaurant La Faïencerie à Daoulas est notre invité pour relever un défi autour de la cuisine locale. Avec 30 euros, il va devoir faire son marché et réaliser un menu pour 6 personnes. Les personnes présentes sur le marché sont ensuite invitées à déguster ce que le chef a préparé.

La Faïencerie Restaurant à Daoulas

Yann LE GRAND allume ses fourneaux et dresse le couvert pour vous servir dans un cadre rénové. Le chef travaille avec des produits frais, locaux et propose une carte selon la saison. Tout en dégustant une cuisine raffinée, vous pouvez apprécier les expositions d'artistes locaux.

Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 21h (fermé le lundi)

Le marché de Daoulas

Les Marchés de Daoulas Le Finistère foisonne de marchés mais celui de Daoulas compte parmi les incontournables et fait incontestablement la réputation de sa commune. Quel en est le secret ?

Le marché dominical : Un marché des quatre saisons !

On arrive de partout le dimanche matin à Daoulas pour profiter de la bonne humeur des fidèles commerçants et de leurs produits aux mille odeurs et saveurs. Une identité culinaire locale très présente : vente directe de poisson en provenance du Conquet ou encore huitres de la rade, fraises de Plougastel, charcuteries artisanales et poulets rotis, fromages incomparables… Mais aussi une vraie touche d’exotisme garantie : épices du monde entier, appétissants couscous, paellas ou tartiflettes… Un marché multicolore, déjà immortalisé au XIXème siècle par un tableau d’Eugène Boudin !

Le marché se déroule sur la place Saint Yves toute l’année le dimanche matin.