France Bleu Drôme-Ardèche en vidéo et en direct du Valence en gastronomie festival, depuis le labo des chefs

Assistez aux masterclass des plus grands chefs de Drôme et d'Ardèche !

Suivez en direct et en video la masterclass du chef étoilé Julien Allano (Le clair de la plume et la ferme Chapouton à Grignan) entre 10H et 11H et celle d’Anne-Sophie Pic, la cheffe Valentinoise aux 8 étoiles à travers le monde, entre 11H et midi.

La scène, équipée de tout le matériel d’une cuisine professionnelle, et entourée de six caméras, est pensée pour vous offrir une vue imprenable sur les gestes des chefs grâce à un écran géant. Découvrez leurs nombreux secrets.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En 2019, lors de la précédente édition du Valence en gastronomie festival, Anne-Sophie Pic avait préparé des berlingots au fromage de chèvre et thé matcha.