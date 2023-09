France Bleu fait sa tournée des marchés

En partenariat avec Domitys , France Bleu repart pour une nouvelle tournée des marchés de France, au plus proche de chez vous.

ⓘ Publicité

Pour l'occasion, un studio et une cuisine seront aménagés en plein cœur du marché, pour permettre à notre Maître cuisinier de France, Fabrice Piguet , et à notre cheffe traiteur Karima Anajar de relever le défis qui leur a été lancé.

Leur mission, s'ils l'acceptent, sera de réaliser, avec 30 euros, un menu pour 6 personnes avec uniquement des produits de saison achetés sur le marché.

Marché d'Audincourt - Dominique Delfino

Vous avez envie de vivre ce défi en direct, et pourquoi pas donner un petit coup de main pour la préparation, et bien vous êtes les bienvenus ! Brian Mayeur et Yvan Leperec vous attendent sur le marché d'Audincourt entre 10h et 12h30.

L'occasion de découvrir les beaux produits locaux, de voir les chefs à l'œuvre, de tenir compagnie à notre équipe France Bleu, mais aussi de déguster le menu préparé sur place par nos 2 aventureux !

Vous en avez déjà l'eau à la bouche n'est-ce pas? Voici de quoi vous mettre en appétit jusqu'à samedi :

loading