France Bleu Gironde vient à votre rencontre pour une tournée des marchés 100% solidaire du 13 au 18 décembre

Du lundi 13 au samedi 18 décembre 2021, l'équipe de France Bleu Gironde vient à votre rencontre sur les marchés du département, pour cuisiner avec vous et réaliser une collecte de denrées alimentaires au profit d'associations caritatives locales du département.

Jusqu'au samedi 18 décembre 2021, France Bleu Gironde vous propose plus de deux heures de direct quotidien auprès des commerçants et des producteurs sur les marchés du département. Au programme, de belles découvertes gourmandes et deux défis à relever ensemble !

Le défi du chef Jésus Hurtado : 2 heures chrono pour réaliser un menu complet à moins de 3 euros par personnes avec les produits du marché depuis la cuisine mobile de France Bleu Gironde avec un auditeur sélectionné.

par personnes avec les produits du marché depuis la cuisine mobile de France Bleu Gironde avec un auditeur sélectionné. Votre défi à vous : collecter un maximum de denrées alimentaires au profit d’une association caritative locale. Venez nous rencontrer et déposez vos dons, on a hâte de vous retrouver !

Cette tournée des marchés est une belle occasion de mettre en valeur le travail des producteurs et commerçants du marché, de faire connaître le travail des associations caritatives locales sélectionnées et de rencontrer les restaurateurs de la ville. Un moment de partage qui fait du bien !

Les marchés visités

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde, Isabelle Wagner et Chef Jésus Hurtado vous donnent rendez-vous près de chez vous de 9h30 à 12h :