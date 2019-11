France Bleu Lorraine s'associe aux 50 ans de l'AOP Munster

Le 9 et 10 Novembre, la place Charles III de Nancy va fêter un anniversaire bien Lorrain !

Place Charles III, Nancy, France

C'est un anniversaire qui va mettre tous vos sens en éveil, surtout l'odorat si on est honnête ! Ce qui est sûr c'est que vous allez en prendre plein les yeux puisque, pendant tout le weekend, un des savoir-faire lorrain sera mis en avant.

Affiche

En plus de fêter le Munster vous allez pouvoir en savoir plus sur le produit au cours, notamment, d'interview des acteurs de la filière. Vous apprendre notamment comment le marier avec d'autres produits comme le vin d'ailleurs grâce à Clotilde Mengin du Restaurants Vins et Tartines. D'autres intervenants de prestige se relaieront tout le weekend : Philippe Laruelle (DeBuyer), Jean-Sébastien Mengin (Les Pissenlits),Nadia Savonnière (O'Carré d'Art) ou encore Katy Klein (Brasserie des Papilles).

Mais le clou du spectacle sera le Plus Grand Plateau de Munster du Monde réalisé en partenariat avec la Fédération Grand Est des Fromagers.

Plus d'info sur le site de la chambre d'agriculture du Grand Est et la Page Facebook de l'événement.