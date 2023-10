France Bleu Pays de Savoie cuisine en direct du marché de la Roche-sur-Foron

La tournée France Bleu des marchés est de retour... et fait escale en Haute-Savoie à la Roche sur Foron !

Un défi culinaire

Le chef haut-savoyard Anthony Laboubé a accepté de relever un défi de taille : préparer un repas complet pour 4 à 6 personnes (entrée, plat et dessert), avec des produits achetés sur le marché pour un montant maximal de 30€. Nous suivrons ses achats, les rencontres avec les producteurs du marché, et l'élaboration des plats en direct depuis la cuisine mobile France Bleu installée sur le marché.

Le marché de la Roche-sur-Foron

Une dégustation offerte à tous

Aux côtés des animateurs de vos matinées sur France Bleu Pays de Savoie, Karine Roye et Christophe Garnier, vous pourrez suivre l'élaboration des recettes sous vos yeux et profiter de la dégustation en fin d'émission !

Quelques mots sur le chef

Pendant 25 ans, Anthony Laboubé s'est forgé une expertise au travers d'expériences variées au sein des Compagnons du Tour de France, passant par les établissements les plus prestigieux de France comme la Tour d'Argent ou Lucas Carton (tous deux trois étoiles au Guide Michelin). Il obtient à 27 ans sa première étoile à l'Excuse à Paris. Il a été chef du Château des Avenières à Cruseilles, et est aujourd'hui traiteur à Annecy et Bonneville.