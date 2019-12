France Bleu vous offre des fêtes gourmandes Made in Béarn & Bigorre : chocolat Verdier et foie gras Biraben

Pour ces fêtes, France Bleu vous vous propose des idées de cadeaux exclusivement made in Béarn et Bigorre. Gagnez votre corbeille gourmande signée la Maison Verdier. La Maison Verdier, basée à Serres-Castet, est Maître Chocolatier Confiseur, depuis 3 générations. La Maison Verdier, c’est un savoir-faire artisanal unique et une culture du goût authentique dans ses créations de confiseries gourmandes et chocolats fins. La première création et le premier succès de cette institution ce sont les Berlingots des Pyrénées, qui ont fait la renommée des maîtres-confiseurs. La Maison Verdier propose des assortiment de chocolats gourmands et extra fins au pur beurre de cacao, sans conservateur. Dans votre corbeille gourmande, vous retrouverez une bouteille de raisins dorés., une tablette de chocolats grand cru, un sachet ballon praliné crêpe dentelle et un verre avec des chocolats assortis et votre boite d'orangettes.

Gagnez votre coffret gourmand Biraben

Retrouvez à l'intérieur de votre délicieux coffret gourmand : un pâté de campagne , un pâté recette basque au piment d’espelette, un bocal de foie gras de canard du sud-ouest, une garbure au jambon du pays saucisses de porc confites et haricots de maïs cuisinés. Un vrai régal pour les papilles !