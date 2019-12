France Bleu vous offre des fêtes gourmandes Made in Béarn & Bigorre : Francis Miot et La Ruche qui dit Oui

France Bleu vous offre des fêtes gourmandes Made in Béarn & Bigorre. Gagnez votre délicieux coffret gourmand de la Maison Francis Miot et vos cartes cadeaux "La Ruche qui dit Oui". Jouez aux "Petits Lutins" tout au long de la journée, jusqu'au dimanche 5 janvier, en écoutant France Bleu Béarn.

Pour ces fêtes, France Bleu vous vous propose des idées de cadeaux exclusivement made in Béarn et Bigorre. Gagnez votre délicieux coffret Gourmand Françis Miot. La Maison Miotest depuis 35 ans une adresse incontournable pour les amoureux de confitures, de chocolats ou encore de confiseries. Parmi les nouveautés de cette fin d'année : chutney de mangues au vinaigre de riz, gelée de Jurançon au piment d'Espelette, ou encore un chutney de figues aux noix idéale pour accompagner vos toasts aux foie gras. Pour les amoureux de cadeaux originaux, la maison Miot propose une gelée de champagne aux véritables paillettes d'or. La Maison Francis Miot a été sacrée Meilleur Confiturier de France, triple champion du Monde de confitures. La Maison Francis Miot, ce sont les fameuses coucougnettes, galipettes, tetons de la reine Margot, prunes de monsieurs, bijoux de la reines .... Un vrai régal !

Gagnez votre carte cadeau "La Ruche qui dit Oui"

"La Ruche qui dit Oui" vous permet d'acheter en direct auprès des producteurs. Vous pouvez commander en ligne ce que vous voulez, quand vous le voulez : fruits, légumes, pain, fromage, viande, bière … Chaque semaine, la ruche vous donne rendez-vous. Venez retirer votre commande et rencontrer les Producteurs. Vous mangez mieux : des produits locaux, frais, fermiers. Découvrez et cuisinez les meilleurs produits de notre région. Enfin, vous soutenez l'agriculture locale. Vos achats rémunèrent justement les producteurs et leur permettent de vivre de leur activité. Gagnez votre carte cadeau de 30 euros à valoir dans "La Ruche qui dit Oui" à Pau et à Oloron.