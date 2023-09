Francisco Agostinho, cuisinier au Château d'Artigny relève le défi de la Tournée des Marchés à Loches

France Bleu, en partenariat avec Domitys, crée l'événement et organise sa tournée des marchés, du 20 septembre au 22 octobre 2023 pour mettre en valeur les circuits courts et les savoir-faire locaux. Venez nous rejoindre le mercredi 4 octobre au marché de Loches. Entre 9h et 11h, Yann Méraki sera avec Francisco Agostinho, cuisinier au Château d'Artigny.

Un chef en cuisine à bord de notre studio mobile

De 9h à 9h30 Yann Méraki et Francisco Agostinho partiront faire les courses dans les allées du marché de Loches avec un budget de 40 euros. Et à partir de 9h30 on commencera à cuisiner un repas pour 6 personnes. A l’issue de cette préparation, les personnes présentes sur le marché pourront déguster ce que Francisco aura préparé et savourer la qualité des plats.

Francisco Agostinho, chef de partie au Château d'Artigny

Francisco Agostinho, 21 ans, est chef de partie au château d’Artigny à Montbazon. Il a effectué des stages chez Paul Bocuse, au palais de l’Elysée. Il a participé à l’objectif Top Chef en 2020.

Retrouver des conseils variés avec des produits abordables et des prix raisonnables, distillés par Francisco Agostinho chaque matin à 8h20 sur France Bleu Touraine .

Installé au cœur de la ville les mercredis et samedis de 8h à 13h, le marché de Loches regroupe entre 80 et 100 commerçants non sédentaires dans des domaines d'activité variés, où chacun apporte son savoir-faire : maraîchers, poissonniers, bouchers, charcutiers, fromagers, boulangers, fleuristes, produits manufacturés.