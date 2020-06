Fricassée d’asperges sauce verte

Pour cette recette la variété des asperges -blanches, violettes ou vertes- importe peu. Je vous propose un œuf cuit dur mais cette recette peut aussi se servir avec un œuf cuit mollet ou au plat.

Pour la sauce, prendre des feuilles d’oseille, de laitue, de fanes de radis, de blettes, d’épinards, etc. en mélange ou seules. Les feuilles doivent être bien vertes et bien fraîches.

Par personne :

1 louche de feuilles vertes*

Sel et poivre

1 c à c de beurre

1 c à c de crème fraîche

12 asperges

1 œuf

Laver, équeuter, essorer et ciseler les feuilles vertes. Les placer dans une casserole, saler, poivrer, ajouter de l’eau à hauteur et cuire à feu fort 8 min, mixer, ajouter la crème, mélanger et réserver. Couper les pointes des asperges, éplucher les tiges et les couper en tronçons de 1 cm. Les cuire à la vapeur et profiter de l’eau de cuisson pour y cuire l’œuf dur. Cuire les pointes d’asperges dans le beurre. Ecaler l’œuf puis l’écraser à la fourchette. Réchauffer la sauce. Servir les tronçons sur la sauce verte, décorer avec l’œuf et les pointes d’asperges.

A demain, belle cuisine à tous, régine