Des petits producteurs et leurs produits à retrouver sur les marchés et dans les boutiques spécialisées. Pour cette recette : le fromage frais d’Hélène Meyrignac de Saint Martin la Méanne, du sarrasin de « la belle botte » de Pageas et des herbes de chez Vincent bourbon à Dontreix.

Fromage frais aux herbes et aux graines

Fromage frais aux herbes et aux graines

Fromage frais aux herbes et aux graines

Il est préférable d’acheter un fromage frais non salé ou très peu salé. Les petits producteurs peuvent vous le préparer sans sel, il suffit de demander.

*Les herbes aromatiques ne doivent pas être hachées car cela les rendrait amères, elles doivent être ciselées d’abord grossièrement puis placer dans un bol et ciselées plus finement.

**Les graines que j’ai choisies sont des grains de sarrasin mais le principe et les proportions sont les mêmes avec d’autres graines comme le sésame, le tournesol, les courges, les pavots, le lin, le chanvre, etc. L’important est que les graines apportent de la saveur. Boulettes en herbes et/ou en graines

Ce fromage frais en herbes ou engraines est à servir sur un lit de salade aromatisée avec les herbes et les graines utilisées.

Par personne :

4 c à s de fromage frais

1 c à s d’herbes aromatiques ciselées*

1 c à s de graines ** +1/2 c à c de gros sel

Sel et poivre

Dans un bol, saler et poivrer les herbes aromatiques, réserver 10 min puis les égoutter. Dans une passoire, à l’aide d’une cuillère, les presser afin d’extraire toute l’eau que le sel aura fait dégorger. Réserver dans une assiette.

Moudre les graines avec le gros sel, poivrer et réserver dans une assiette.

A la fourchette, écraser le fromage frais. Le partager en 2.

Pour la 1ère moitié. Saler légèrement, poivrer, mélanger et façonner des boulettes de la taille qui vous convient –ni trop grosses, ni trop petites. Les répartir dans l’assiette avec les herbes et les faire rouler afin qu’elles s’enrobent de verdure. Réserver et placer au frais avant de servir.

Pour la 2ème moitié. Façonner des boulettes de la taille qui vous convient –ni trop grosses, ni trop petites. Les répartir dans l’assiette avec le mélange graines/sel et les faire rouler afin qu’elles s’enrobent de graines. Réserver et placer au frais avant de servir.

A demain, belle cuisine à tous, régine