Fromages bio, la ferme du bois doré à Fournols dans le Puy de Dôme

Bon le président Macron a dit que les exploitations agricoles continueraient à travailler, mince nous qui pensions avoir 1 mois de vacances sans traire ni nourrir nos vaches, c'est manqué.... Enfin il vaut mieux en rire... Tous ça pour dire que les vaches continuent à donner du lait (même confinées) et que la fromagerie Ferme du bois doré reste ouverte aux horaires habituels du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et samedi de 10h à 12h00 (fermé le jeudi et dimanche). Vous pouvez venir nous voir muni de vôtre attestation. Nous sommes sur le marché de Cunlhat le mercredi matin et Ambert le jeudi matin. Possibilité de LIVRAISON et de vous servir (en dehors des horaires d'ouverture) sur rendez-vous par téléphone au 06.84.10.77.21 ou au 06.75.24.03.45.