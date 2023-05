Gagnez 1 an de baguettes quotidiennes avec France Bleu Périgord

En clin d'œil à la St Honoré le patron des Boulangers (mardi 16 mai**)** la Boulangerie BOISSEAU installée à Mensignac vous offre 1 an de baguettes confectionnées dans les règles de l’art et dans le four familial. Le bon pain a un nom : le Pain de Tradition française et à Mensignac on s'y connait. Un bon pain avec sa croûte dorée, bien cuite, avec sa mie nacrée et bien alvéolée. Ça vous dit ?

Lieux ou les baguettes de la famille BOISSEAU peuvent être retirer :

- Boulangerie Boisseau à Mensignac

- Magasin Spar à Mensignac

- Tournée Camion sur Chancelade

- Dépôt de Pains

- Annesse et Beaulieu - Gravelle bar tabac

- Coursac bar tabac

- Périgourdine Chancelade

- Périgourdine Notre Dame Sanilhac

- St Médard de Mussidan

- St Astier boucherie Dumas

- Neuvic Intermarche

- Neuvic gare bar tabac

Alain BOISSEAU qui sort de belles tourtes du four de la boulangerie de Mensignac - Boulangerie Boisseau

C'est une belle histoire de famille. Ca fait 152 ans que la famille BOISSEAU est au four à Mensignac (Dordogne). La boulangerie a été fondée en 1871 par Guillaume VEDRENNE avant que sa fille Amélie ne se marie en 1897 avec Henri BOISSEAU. Ensuite ce sera Madeleine et Léon BOISSEAU jusqu'en 1968 puis à Jocelyne et Alain. Le flambeau est tenue aujourd'hui par Evelyne et Lionel afin de faire perdurer ce commerce de proximité à Mensignac.

Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

Cette semaine, du lundi 15 au vendredi 19 mai 2023, jouez pour gagner chaque jour, week-end compris. une baguette. 365 jours de bon pain frais. 1 an de baguettes.

Pour gagner ce beau cadeau d'une valeur de 438€, chaque jour, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points.

Le meilleur score du jour est récompensé par 2 livres sur le pain et sa fabrication : "Ma Boulangerie maison avec ma machine à pain" et "Le Cordon Bleu : L'école de la Boulangerie". 2 livres aux Editions Larousse .

Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50.

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !