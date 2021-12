Gagnez cette semaine vos produits festifs avec la Maison Dandieu à Hagetmau

L'histoire de la maison Dandieu débute à Brassempouy en 1956 très exactement lorsque Mr et Mme Dandieu se sont rencontrés. Et comme beaucoup de succès, celui de cette famille est en partie dû au hasard. M et Mme Dandieu se sont mariés et se sont installés à Brassempouy. De cette union va naitre le petit Xavier. A 14ans ,il veut une mobylette . Il veut se l'offrir et il décide donc d’élever une centaine de poulets dans le jardin de ses parents pour les vendre vivants . Les parents de Xavier sont surpris par la marge bénéficiaire qu’il fait en s’occupant de ses poulets. Du coup , ils décident de continuer l’élevage de poulets. Ils ont, par la suite, commencé à abattre les poulets. A partir de ce moment, ils décident de se consacrer totalement à l’élevage et l’abattage du poulet. La réputation des volailles Dandieu grandit rapidement grâce à la qualité de leurs produits. Voisins, amis, tout le monde met la main à la pâte pour faire fonctionner l’entreprise. Une génération plus tard, l’envie et la passion du métier restent inchangées. Les enfants de M et Mme Dandieu ont repris l’entreprise.

Le goût de la tradition

Aujourd’hui, l’entreprise compte 37 salariés. Pour continuer à grandir, l’entreprise s'est implantée sur la commune voisine d’Hagetmau avec des locaux à la pointe de la technologie. Ils ont gardé le même procédé d’abattage, de découpe et de fabrication de conserves qu’à Brassempouy. On trouve des machines et des cuiseurs qui sont plus modernes et plus gros mais la façon de travailler le produit reste exactement la même. En plus de l’élevage et de l’abattage des volailles, l’entreprise propose un service de découpe et de préparation froide. On travaille la pintade, la poule, le coq, le chapon, la dinde et la poularde mais la star incontestée et incontestable reste le poulet.

Rôti de chapon au fois gras de la Maison Dandieu

