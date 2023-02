Cuisinez ensemble votre menu de Saint Valentin !

France Bleu Champagne-Ardenne et le Langage d'une cheffe célèbrent la Saint-Valentin et vous offrent un menu à cuisiner vous-même et à déguster sur place, sous l'œil aguerri de la cheffe Camille.

Un couple d'auditeurs pourra cuisiner puis déguster son menu de Saint-Valentin grâce une cheffe ! © Getty - © Getty Images Pour la Saint-Valentin, France Bleu Champagne-Ardenne met les petits plats dans les grands pour faire plaisir à un couple d'auditeurs amoureux ! ⓘ Publicité Le 14 février, un menu midi express sera réalisé par ce couple, en suivant les conseils d'une cheffe expérimentée. Comment ça se passe ? Dans Côté Saveurs, chaque participant gagne sa sélection pour le tirage permettant de remporter ce superbe cadeau ! Le menu midi express en duo, d'une valeur de 25 euros, aura lieu chez Zodio Thillois , avec Camille, cheffe à l'origine du site et des ateliers de cuisine le Langage d'une cheffe . Au menu, un magret de canard au miel et au thym accompagné d'un velouté de lentilles épicées. Puis, en dessert, un moelleux au chocolat accompagné de sa crème anglaise. Un moelleux au chocolat semblable à celui au cœur du menu midi express en duo de la Saint-Valentin - DR Le couple pourra ensuite déguster le menu ainsi préparé lors d'un moment convivial, sur place. Bonne chance à tous ! Ma France : Mieux vivre Hausse généralisée du coût de la vie, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent ainsi une nouvelle consultation citoyenne intitulée “Mieux vivre”. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres.