Gagnez sur France Bleu Périgord votre multicuiseur Cookeo Moulinex !

Dordogne, France

Cette semaine dans le Dordogne Poursuite on met sa toque de grand chef pour se faire mijoter de succulents plats ! France Bleu Périgord vous offre cette semaine un Cookéo Moulinex. Facile à utiliser et à nettoyer, ce robot multicuiseur intelligent est doté de 4 menus : ingrédients, recettes, manuels et favoris. Voici quelques unes de ses fonctionnalités :

- 200 recettes pré programmées pour vous faciliter la vie

- 6 réglages de cuisson pour cuire à la vapeur, pour une cuisson douce, sous pression, pour mijoter, réchauffer ou encore dorer

- une fonction maintien au chaud, allant jusqu'à 1h30, qui vous permet de préparer vos plats à l'avance

- un écran LCD en couleur pour suivre pas à pas toutes les étapes des recettes

Pour remporter ce robot, jouez sur France Bleu Périgord au DORDOGNE POURSUITE, votre grand quizz, du lundi 13 au vendredi 17 janvier 2020, tous les jours entre 11h et midi !