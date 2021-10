Gagnez un Jambon de Bayonne et des cadeaux gourmands du Sud-Ouest sur France Bleu Périgord

France Bleu Périgord met à l'honneur le Jambon de Bayonne et les produits aquitains à l'occasion de la Foire au Jambon de Bayonne qui se tiendra du 15 au 17 octobre 2021. Vous pourrez gagner des paniers gourmands et un jambon de Bayonne IGP avec son présentoir !

Le Jambon de Bayonne : l’enfant historique et climatique du Bassin de l’Adour

Selon la légende, un extraordinaire enchaînement de circonstances serait à l’origine du Jambon de Bayonne. Un jour au cours d’une battue, Gaston Fébus, Comte de Foix, blessa un sanglier qui s’enfuit et fut découvert par des chasseurs, quelques mois plus tard, dans une source d’eau salée à Salies de Béarn. L’animal était en parfait état de conservation ! C’est ainsi que serait née la salaison sur le Bassin de l’Adour… Les premiers jambons portaient le nom de dénominations locales : jambon d’Orthez, de Lahontan, de Garris… Ils ne furent pas précisément fabriqués à Bayonne. Mais la célèbre cité basque, forte de son intense activité portuaire, permit d’assurer l’exportation et la promotion du jambon, d’où l’appellation « Jambon de Bayonne ». En leur temps, Jeanne d’Albret et son fils Henri IV privilégièrent le Jambon de Bayonne à leurs tables. Ils en furent les premiers ambassadeurs avec Louis XIV lors de son mariage à Saint-Jean-de-Luz.

Au carrefour des Landes, du Béarn et du Gers, à quelques kilomètres de Pau, d’Orthez et d’Aire-sur l’Adour, Arzacq incarne à la perfection les paysages, le climat, les grandes traditions agricoles et architecturales du Bassin de l’Adour. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, au cœur de la zone de salaison, la commune réunit sur un seul site tous les outils pour promouvoir le Jambon de Bayonne, impulser les actions, coordonner les initiatives bénéfiques à toute une filière, toute une région. Le site d’Arzacq, composé du siège du Consortium du Jambon de Bayonne, d’un lieu de formation et de recherche (Pyragena), d’un lieu de contrôle de qualité (Abioc) et d’un espace muséographique (La Maison du Jambon de Bayonne), a été inauguré en décembre 2000. Sur ce site, toute la vitalité d’un grand produit de terroir d’aujourd’hui puise dans 1000 ans de savoir-faire, d’histoire et de plaisir !

Dégustez le Jambon de Bayonne © Maxppp - Quentin Top

Le Jambon de Bayonne : un produit unique issu d'un terroir unique

Le Jambon de Bayonne, c’est un jambon certifié respectant un cahier des charges strict et transparent à toutes les étapes de sa fabrication.

À tous les niveaux (élevage, abattage-découpe, salaison, distribution), le cahier des charges, validé par les pouvoirs publics, comprend un plan de contrôle rigoureux. Celui-ci inclut, entre autres, les spécificités suivantes :

• une habilitation de tous les opérateurs qui participent à la filière Jambon de Bayonne.

• un ensemble d’auto-contrôles réalisé par les opérateurs pour maîtriser leur production.

• des contrôles internes à la filière réalisés par des agents du Consortium du Jambon de Bayonne.

• des contrôles externes réalisés par des agents spécialisés d’un organisme certificateur indépendant

La Foire au Jambon de Bayonne

Elle aura lieu du 15 au 17 octobre sur l'esplanade Roland Barthes, une semaine après les dates initialement prévues lors du report décidé au printemps dernier.

Il faudra montrer son pass sanitaire pour entrer dans l'espace de la Foire, réunie exceptionnellement dans un seul lieu clos de 5 000 m², esplanade Roland Barthes. Les visiteurs pourront consommer debout dans les allées et dans les cafés et les restaurants, toujours avec le contrôle du pass sanitaire. Les débits de boissons devront fermer à minuit. Des forces de police seront mises à disposition pour faire respecter le protocole et les fermetures. Par ailleurs, les terrasses autorisées jusqu'au 30 septembre sont prolongées jusqu'à la Foire. 13 salaisonniers et 20 exposants seront présents pour la foire gourmande.

Quand les produits du Sud-Ouest se déclinent à la Foire au Jambon de Bayonne © Maxppp - Quentin Top

Semaine spéciale sur France Bleu Périgord avec le Consortium du Jambon de Bayonne

Des invités chaque jour à 10h35 :

Lundi 11 octobre : Jean- Pierre Crabos, Maison du Jambon de Bayonne

Mardi 12 octobre : Peio Etchelecu, Pdt des Salines de Salies de Béarn

Mercredi 13 octobre : Stephanie Couralet, Communication Consortium du Jambon de Bayonne

Jeudi 14 octobre : Christian Montauzer, Artisan Charcutier à Bardos

Vendredi 15 octobre : Xavier Isabal, chef Etoilé Michelin, Hôtel Restaurant Ithurria-Ainhoa

Des cadeaux gourmands chaque jour dans le Jeu du Quiz'ine à 10h45 :

· 4 paniers gourmands à gagner du lundi 11 au jeudi 14 octobre (composés d’un quart de jambon de Bayonne, un moulin à sel, un assortiment de charcuterie issues de Porc du Sud-Ouest, un pot de 180g de pâté au piment d’Espelette et une bouteille de Jurançon)

· 1 Jambon de Bayonne à gagner à l’antenne vendredi 15 octobre, jour du démarrage de la Foire au Jambon à Bayonne (composé d’un Jambon de Bayonne entier à l’os IGP (6-8kgs) avec son présentoir, son couteau et un échantillon de Sel de Salies-de-Béarn)

