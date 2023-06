Gagnez votre barbecue à charbon Weber avec France Bleu Périgord

Synonyme de convivialité , le succès du barbecue charbon ne se dément pas. Si vous aimez saisir les aliments avec un goût fumé, le barbecue Kettle édition limitée 70e anniversaire est le barbecue de grande qualité que vous attendiez. Avec ses caractéristiques nostalgiques et modernes ce magnifique barbecue charbons de bois est un véritable clin d'œil aux différentes époques de l’histoire de Weber. Dans son aspect extérieur aux détails soignés, ce barbecue gris hollywoodien émaillé à la main rappelle les films classiques des années 50, l'époque de la création du Kettle, et lui donne un aspect Rétro. Avec lui toutes sortes d'aliments comme des poissons, des viandes et des légumes seront grillés aux charbons de bois pour nous offrir des saveurs authentiques. Pour vous séduire il a tout pour lui :

Cuve et couvercle en acier émaillé, grille de cuisson Gourmet BBQ System en acier inoxydable articulée pour ajouter facilement du combustible lors de la cuisson.

Clapet d'aération en aluminium pour une bonne circulation d'air avec poignée à isolation thermique.

Roues moulées en caoutchouc de 20 cm à flancs blancs résistant aux intempéries,

Crochets porte-ustensiles intégrés à la poignée de la cuve

Système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable (pour vider facilement les cendres et régler la température) avec cendrier haute capacité amovible en aluminium

Porte couvercle tuck-away

Thermomètre intégré au couvercle rappelant les ornements des capots des voitures des années 50, plateau porte-ustensiles inférieur solide.

Dimensions :

Couvercle ouvert (cm) : 118cm H x 65cm L x 78cm P

118cm H x 65cm L x 78cm P Couvercle fermé (cm) : 107cm H x 65cm L x 72cm P

107cm H x 65cm L x 72cm P Diamètre (cm) : 57

57 Surface totale de cuisson (cm) : 2342 cm²

2342 cm² Poids (kg) : 16.83

Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord.

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, du lundi 26 au vendredi 30 juin 2023, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points.

Le meilleur score du jour est récompensé par les ustensiles de barbecue France Bleu Périgord + 1 livre de recettes au Barbecue.

Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50.

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !