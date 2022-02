Gagnez votre repas St Valentin pour 2 au restaurant Toit pour toi !

Après avoir sillonné les océans de la planète, et passé quelques années à la tête d'un restaurant et maison d'hôtes dans l'Aveyron,

Christine et Didier Cozzolino ont décidé de jeter l'ancre dans leur région d'origine.

Ces anciens marins professionnels, maitre restaurateur et Toques d'Auvergne, ont repris le restaurant « Toit pour toi » depuis le mois de mai 2016.

La cuisine proposée est créée à base de produits frais et le plus souvent possible de la région, en harmonisant les saveurs apprises ailleurs et les souvenirs d'enfance.

Découvrez cette cuisine de qualité et généreuse, vous ne serez pas déçu !!

Christine et Didier COZZOLINO

Venez déguster le menu de la Saint-Valentin concocté par le chef dans le charmant village d'Orcet !

Alors ça vous tente ?!

Rendez vous sur notre antenne du lundi 31/01 au vendredi 04/02 à partir de 11h00 pour jouer et tenter de remporter pour deux personnes votre votre repas de St Valentin au restaurant Toit pour toi !