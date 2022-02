Gagnez votre séjour romantique dans l'écolodge Volcan des sens en Haute Loire

Du lundi 7 au vendredi 11 février jouez à l'écoute de FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE et tentez de remporter ce séjour romantique de Saint-Valentin pour 2 personnes à l'ecolodge Volcan des sens en Haute Loire !

l'écolodge est idéalement situé au cœur de l’Auvergne en Haute-Loire proche de Blesle, ressourcez-vous dans un écrin de verdure, la belle Vallée de l’Alagnon.

Ce lieu d’exception fera de votre séjour un moment inoubliable. Immergez-vous dans un endroit de détente et de dépaysement total au sein de notre écolodge de charme . L’alliance de l’architecture ossature bois bio-climatique, la cuisine à base de plantes sauvages, le calme de la nature et l’espace bien-être à votre disposition mettront tous vos sens en éveil. Un séjour romantique dans un cadre luxueux et respectueux de notre environnement !

Le Volcan des Sens a été conçu pour les couples désirant se retrouver dans un cadre exceptionnel.

L’ambiance vous permettra immédiatement de lâcher prise et de retrouver les sensations de bien être mise à mal par la vie actuelle .

Venez profiter de ce séjour de rêve au milieu d'un écrin de verdure, bénéficiez d'un écolodge pour 2 personnes, avec deux petits-déjeuners, un spa privatif et une location de vélo !!!

