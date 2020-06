Galette de pommes de terre aux herbes

A cette base de galette, pommes de terre et herbes aromatiques peuvent s’ajouter des champignons, du fromage râpé, du jambon, des légumes à raison d’1 c à s. A déguster chaude mais aussi froide tout de suite après qu’elle ait refroidi.

*Choisir les herbes aromatiques selon les gouts, ce que l’on a dans le jardin et ce que l’on trouve sur les étals. Persil, ciboulette, thym, serpolet, oseille, livèche, sauge, basilic, … toutes les herbes sont bonnes à prendre ! Une seule ou plusieurs mélangées, c’est à chacun de voir, mais attention trop de saveurs différentes tuent la saveur !

** le citron donne du « peps » à la recette mais il empêche aussi l’oxydation de la pomme de terre pendant le temps de repos.

Par personne :

2 pommes de terre moyennes

Sel et poivre

2 c à s d’herbes aromatiques *

1 c à c de jus de citron**

Matière grasse pour la cuisson

Laver et éplucher les pommes de terre. Dans un saladier, les râper avec la râpe à carottes. Saler et poivrer et mélanger. Si nécessaire passer rapidement les herbes sous l’eau puis les sécher et les ciselées finement. Les ajouter aux pommes de terre, ajouter le citron, mélanger et réserver 20 min à T° ambiante. Au final la préparation doit ressembler à de la bouillie. Dans une poêle, chauffer la matière grasse puis verser la préparation, cuire à feu modéré jisqu’à ce que les bords commencent à grésiller puis faire glisser la galette sur un plat, la retourner dans la poêle pour cuire la seconde face à feu doux 10 à 15 min, cela dépend de l’épaisseur de la galette. Servir chaud avec une belle salade bien aromatisée, en compagnie de fromage blanc, de jambon, etc. A demain, belle cuisine à tous, régine