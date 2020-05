Galettes de pommes de terre au munster et jambon de la Forêt noire du chef alsacien Brice Kieffer

Une belle recette du chef alsacien Brice Kieffer du restaurant Aqua Viva à Soultzeren dans le Haut-rhin.

On part pour une recette pour 6 personnes :

On épluche et coupe 4 oignons en deux. On les émince et on les fait griller à la poêle, puis on les réserve

On épluche 10 pommes de terre de taille moyenne et on les râpe

Puis on ajoute à ces pomme de terre râpées 2 oeufs, 4 c à soupe de farine du sel, du poivre et les oignons. Bien mélanger le tout.

Presser la préparation dans des emporte-pièces puis les faire revenir dans une poêle à feu doux.

Pendant ce temps, on mélange 125 g fromage blanc et 125 g de crème épaisse. Assaisonner avec du sel, du poivre et de la noix de muscade.

Une fois que vos galettes de pomme de terre sont cuites et bien dorées on les dispose dans un plat allant au four, on tartine les galettes avec le mélange de fromage blanc, on met une tranche de munster par-dessus et on enfourne à 180°thermostat 6, pour 15 à 20 minutes.

Pour le dressage, on met deux galettes de pomme de terre par assiette, avec deux à trois tranches de jambon de la forêt noire et une belle salade de batavia ou de mâche