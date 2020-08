Gâteau au fromage blanc

A proposer avec une crème chocolat ou une salade de fruits frais de saison.

Par personne :

3 c à s de fromage blanc

½ œuf battu

½ c à s de sucre en poudre

4 croquants écrasés (ou petits beurre).

Pour graisser le moule, du beurre, de la margarine ou du papier sulfurisé

Mélanger ensemble le fromage blanc, l’œuf, le sucre et bien amalgamer. Graisser un moule, y répartir les croquants puis dessus verser la préparation. Enfourner sans préchauffage et cuire 30 mn Th 6 (180°). Laisser refroidir dans le four, démouler et servir.

Belle cuisine à tous, Régine