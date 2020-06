Gâteau aux fraises et à la mélisse

Une crème parfumée à la mélisse ou à la menthe ou au basilic (dans le cas du basilic diminuer les proportions par 2).

*Il est souhaitable de préparer le gâteau la veille et de le garnir le jour « J ».

**Pour couper le gâteau plus facilement, utiliser un couteau à génoise ou à pain.

Pour 8 personnes :

Pour le gâteau*,

1 yaourt (le pot vidé servira de mesure)

3 mesures de farine + 2 p de sel

1 + ½ mesure de sucre en poudre

½ mesure d’huile

3 œufs

Le jus d’1/2 citron

1 sachet de levure chimique

Pour graisser le moule, du beurre ou du papier sulfurisé

Pour la crème

3 œufs

½ l de lait

5 c à s rases de farine (60g)

5 c à s rases de sucre (75g)

8 feuilles de mélisse ciselées*

1 c à c de beurre

Pour les fraises

40 fraises lavées équeutées et finement coupées

4 feuilles de mélisse ciselées

Pour le décor

Quelques feuilles de mélisse

Le gâteau. Dans un saladier, mettre ensemble SANS REMUER, tous les ingrédients SAUF la levure. Bien mélanger et laisser reposer 10 min. Graisser le moule. Incorporer la levure puis verser la pâte dans le moule. Cuire sans préchauffage 55 à 60 min Th 5 (150°).

La crème. Dans une casserole mettre le lait + le sucre et faire chauffer jusqu’au frémissement. Pendant ce temps, dans un saladier mélanger l’œuf et la farine jusqu’à obtenir une pâte homogène. Quand le lait frémit, en verser la moitié sur la préparation et délayer puis remettre dans la casserole et cuire à feu doux à peine 10 mn en remuant sans cesse jusqu’à ce que la pâte devienne très épaisse. Ajouter la mélisse, remuer, dessus déposer le beurre SANS MELANGER et laisser refroidir.

Couper le gâteau en 3 dans le sens de la hauteur**. Réserver 3 c à s de crème. Sur le socle, répartir 1/2 de crème + 1/3 des fraises. Recouvrir avec le morceau central et répartir le reste de crème + 1/3 des fraises. Recouvrir avec le dernier morceau et déposer la crème réservée. Aux fraises restantes, ajouter la mélisse ciselée, mélanger et répartir les fraises sur le dessus du gâteau. Décorer.

A demain, belle cuisine à tous, régine