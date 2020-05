Gâteau aux pétales de rose

Gâteau aux pétales de roses

Bien sûr pour cette recette, il faut choisir des roses parfumées et pour ceux qui n’en ont pas, à la place utiliser 1 c à s d’eau de roses.

*Pour que les pétales donnent le plus de parfum, il faut cueillir les roses soit le matin, soit le soir lorsqu’elles ne sont pas ou plus exposées au soleil et qu’elles n’embaument pas ou plus. Les pétales doivent être froissés et déchirés, créant ainsi un traumatisme ainsi pour se protéger les pétales sortirons leur…parfum !

**Il est impératif que la pâte se repose (avant de mettre la levure) ainsi les pétales macèreront et leur parfum se diffusera dans la pâte et y restera ! Il est même souhaitable de préparer la pâte la veille (sans la levure).

Par personne :

1 c à s de yaourt

3 c à s rase de farine

1 p de sel

2 c à s rases de sucre en poudre

1 petite louche de pétales de rose*

¾ c à s d’huile ou de beurre fondu

½ œuf battu

½ c à c de levure chimique

Pour graisser le moule, du beurre de la margarine ou du papier sulfurisé.

Dans un saladier, sans remuer, mettre tous les ingrédients (sauf la levure) puis mélanger et laisser reposer au moins 1h**. Graisser le moule. Ajouter la levure, mélanger et répartir dans le moule. Enfourner sans préchauffage. Cuire 15 à 20 min pour 1 pers et 1 h pour un moule familial (les proportions multipliées par 6) Th 5 (150°), laisser quelques instants dans le four porte entrouverte avant de sortir le gâteau et de le démouler.

A demain, belle cuisine à tous, régine