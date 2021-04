GÂTEAU de MILLET (sucré ou salé)

Le Millet est une céréale (ou pseudo céréale) qui ne contient pas de gluten cultivée communément dans les temps anciens. Elle fut même la base de beaucoup de recettes remplacée aujourd’hui par de la pomme de terre.

Comme toutes les graines, il est souhaitable de les « laver » c’est à dire de les passer sous l’eau froide afin de les « dépoussiérer », il est aussi possible de faire tremper ces jolies graines rondes la veille puis de les égoutter avant de les cuire –ainsi, elles cuiront plus rapidement !

Ce gâteau de Millet peut être sucré ou salé, c’est comme on veut ! Dans sa version sucrée, proposer avec une crème anglaise, une sauce citron ou une salade de fruits. Dans sa version salée, proposer avec une salade verte bien aromatisée, du jambon et/ou des légumes citronnés.

Par personne :

1 petite tasse de millet

1 tasse de lait + 1 tasse d’eau

½ œuf battu.

Version sucrée, 1 c à s de sucre

2 p de vanille en poudre

facultatif, 1 c à s de pommes ou poires épluchées et coupées en petits morceaux

Version salée, 2 p de sel et 1 p de poivre

facultatif, 1 c à s de fromage râpé.

Pour graisser le moule, du beurre, de la margarine ou du papier sulfurisé.

Laver les grains de millet, les égoutter puis les mettre dans une casserole avec le lait et l’eau + le sel et le poivre OU le sucre et la vanille selon la version choisie. Cuire 25 min à feu doux en remuant souvent. Ajouter l’œuf et remuer. Puis ajouter les fruits OU le fromage et remuer. Graisser le moule et y verser la préparation. Enfourner sans préchauffage et cuire 20 min Th7 (210°). Déguster chaud ou froid. Belle cuisine à tous, régine