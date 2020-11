GÂTEAU de POTIMARRON aux PRUNEAUX (ni salé, ni sucré)

Grâce au potimarron, un gâteau à la saveur naturellement sucrée, il est donc inutile de le sucrer d’autant qu’il peut être « gâteau sucré » ou « gâteau salé » ! Sucré : à proposer avec un thé, accompagné d’une crème anglaise, d’une compote, d’une boule de glace, d’une crème Chantilly ou tel quel ! Salé : à l’apéritif, en entrée en compagnie d’une salade bien aromatisé, en garniture d’un plat (volaille, rôti, poisson, etc.), en accompagnement de fromage. Ces gâteaux « humides » se conservent à T° ambiante. A chacun d’imaginer les « améliorer ». Dans leur version sucrée : avec une liqueur, un peu de citron, d’orange, etc. Dans leur version salée : avec du fromage, des petits morceaux de jambon, etc. Seuls les potimarrons et les Butternut qui ont une chair farineuse permettent de ne pas utiliser de farine pour la confection de ces gâteaux.

Par personne :

1 louche de chair de potimarron cuite

1 œuf

2 p de sel

4 pruneaux.

Pour graisser le moule, du beurre ou du papier sulfurisé

Mettre les pruneaux à tremper dans de l’eau (à hauteur) 15 min. Pendant ce temps, mettre le potimarron dans un saladier et l’écraser finement à la fourchette. Ajouter le sel et bien mélanger. Ajouter l’œuf et bien amalgamer –l’œuf doit être complètement incorporé. Egoutter les pruneaux, les sécher à l’aide d’un linge ou papier absorbant. Extraire les noyaux. Réserver ½ pruneau et ciseler le reste. Incorporer les pruneaux ciselés. Graisser un moule (ou 2 moules à muffins). Répartir la préparation et enfourner sans préchauffage. Cuire 40 min Th 7 (210°). Laisser refroidir dans le four puis démouler et décorer avec le ½ pruneau réservé.

Belle cuisine à tous, régine