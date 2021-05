GÂTEAU de RANDONNEUR pour randonner en Creuse

GÂTEAU de RANDONNEUR

Un gâteau destiné au randonneur car il apporte tout ce dont un marcheur a besoin : du sucre, des fruits secs, des céréales, de la graisse. Par contre ni œufs ni laitages car ils empêcheraient une bonne conservation lors des longues randonnées. Mais ce gâteau peut aussi se déguster hors randonnée accompagné de crème, de glace, d’un fromage blanc ou bien encore être coupé en petits morceaux grillés à la poêle ou au four pour agrémenter une salade ou une fois rassis puis réduit en chapelure il fait une excellente chapelure pour viande, poisson ou fromage.

Pour un moule de 26 cm :

½ verre d’huile de noix (le verre vide servira de mesure)

1 verre de miel

1 verre de noisettes moulues

2 verres de farine

1 p de sel

1 sachet de levure chimique

Pour graisser le moule, du beurre, de la margarine ou du papier sulfurisé.

Mettre tous les ingrédients SAUF la LEVURE dans un saladier et amalgamer bien le tout. Réserver au moins 30 min à T° ambiante afin que les ingrédients fassent connaissance et partagent leurs arômes. Puis incorporer la levure. Graisser un moule, y verser la préparation, enfourner sans préchauffage et cuire 50 min Th 5 (150°). Laisser refroidir dans le four entrouvert puis démouler.

Belle cuisine à tous, régine