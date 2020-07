Gâteau de semoule aux cerises

Idéal pour un petit déjeuner car cette recette peut être préparée d’avance. Les cerises peuvent être remplacées par des fruits frais (myrtilles, framboises, pommes, poires, kiwi, etc.). Pour une variante, mettre quelques grains de chicorée à infuser dans le lait, le laisser refroidir avant de filtrer et procéder comme dans la recette. Ce gâteau peut être servi avec du caramel et/ou du chocolat fondu. Les morceaux peuvent aussi être frits dans une poêle puis caramélisés et/ou chocolatés.

Par personne :

2 c à s de semoule fine

1 c à c de sucre

1 p de vanille

12 c à s de lait

½ œuf

½ c à c de beurre

20 cerises équeutées et essuyées.

Pour graisser le moule, du beurre ou du papier sulfurisé.

Graisser le moule. Dans une casserole, mettre le lait, la semoule, le sucre, la vanille et cuire 15 min à feu modéré. Laisser tiédir puis incorporer l’œuf. Ajouter 12 cerises et mélanger avec délicatesse. Garnir le moule avec cette préparation. Sur le dessus, ajouter les cerises restantes et le beurre. Enfourner sans préchauffage et cuire 20 min Th 6. A déguster chaud, tiède ou froid.

Belle cuisine à tous, Régine